В Запорожье демонтировали памятник александру пушкину
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Сегодня в Запорожье с площади Владимира Вернадского демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Разрешение на демонтаж памятника городской совет предоставил 26 октября. Об этом сообщает Суспільне, информирует УНН.
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Как отметил запорожский историк Валерий Стойчев, памятник пушкину убрали с площади в рамках процесса деколонизации:
"На площади Пушкина установили одноимённый памятник в честь проезда русского поэта в Таганрог через Александровск по Екатеринославскому почтовому тракту".
По словам Валерия Стойчева, барельеф пушкина, который в прошлом году демонтировали, передали на хранение в Музей архитектуры Запорожья. Другие части памятника, как сообщается, согласно решению исполкома должны оприходовать.
Напомним
В конце сентября в министерстве культуры и информационной политики заявили, что инициируют изъятие памятников пушкину, щорсу и другим российским деятелям из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения, что должно ускорить их демонтаж.