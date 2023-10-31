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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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В Запорожье демонтировали памятник александру пушкину

Киев • УНН

 • 36915 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Сегодня в Запорожье с площади Владимира Вернадского демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Разрешение на демонтаж памятника городской совет предоставил 26 октября. Об этом сообщает Суспільне, информирует УНН.

В Запорожье демонтировали памятник александру пушкину

Цитата

Как отметил запорожский историк Валерий Стойчев, памятник пушкину убрали с площади в рамках процесса деколонизации:

"На площади Пушкина установили одноимённый памятник в честь проезда русского поэта в Таганрог через Александровск по Екатеринославскому почтовому тракту".

По словам Валерия Стойчева, барельеф пушкина, который в прошлом году демонтировали, передали на хранение в Музей архитектуры Запорожья. Другие части памятника, как сообщается, согласно решению исполкома должны оприходовать.

Напомним

В конце сентября в министерстве культуры и информационной политики заявили, что инициируют изъятие памятников пушкину, щорсу и другим российским деятелям из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения, что должно ускорить их демонтаж. 

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