У Запоріжжі демонтували пам'ятник олександру пушкіну
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Сьогодні у Запоріжжі з майдану Володимира Вернадського демонтували пам'ятник російському поету олександру пушкіну. Дозвіл на демонтаж пам'ятника міська рада надала26 жовтня. Про це повідомляє Суспільне, інформує УНН.
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Як зазначив запорізький історик Валерій Стойчев, пам'ятник пушкіну прибрали з майдану в рамках процесу деколонізації:
"На площі пушкіна встановили однойменний пам'ятник на честь проїзду російського поета до Таганрогу через Олександрівськ Катеринославським поштовим трактом".
За словами Валерія Стойчева, барельєф пушкіна, який торік демонтували, передали на зберігання до Музею архітектури Запоріжжя. Інші частини пам'ятника, як повідомляється, згідно з рішенням виконкому мають оприбуткувати.
Нагадаємо
В кінці вересня в міністерстві культури та інформаційної політики заявили, що ініціюють вилучення пам’ятників пушкіну, щорсу та іншим російським діячам з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення, що має пришвидшити їх демонтаж.