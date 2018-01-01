В Запорожье мужчина выбросился из окна и убил ребенка, который стоял возле дома

"Сообщение поступило в 18:00 31 декабря. Мужчина 1978 года рождения выпал из окна 8 этажа. В этот момент выходил мальчик 2016 рождения с папой из подъезда. И он упал на этого мальчика. Мальчик и мужчина скончались на месте происшествия", - сказала Екатерина Людвик.

Следствие обрабатывает несколько версий случившегося.

Как сообщал УНН, в Запорожье женщина выбросила младенца с балкона.