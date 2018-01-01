У Запоріжжі чоловік викинувся з вікна та вбив дитину, яка стояла біля будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Увечері 31 грудня в Запоріжжі чоловік викинувся з вікна багатоповерхівки і впав на дитину під під'їздом. В результаті загинули обидва. Про це кореспонденту УНН повідомила начальник відділу комунікації ГУНП Запорізької області Катерина Людвік.
“Повідомлення надійшло о 18:00 31 грудня. Чоловік 1978 року народження випав з вікна 8 поверху. У цей момент виходив хлопчик 2016 року народження з татом з під’їзду. І він упав на цього хлопчика. Хлопчик і чоловік померли на місці події”, — сказала Катерина Людвік.
Наразі слідство обробляє кілька версій інциденту.
Як повідомляв УНН, у Запоріжжі жінка викинула немовля з балкону.