В Запорожье члены УИК озябшие ждут на улице в очереди на сдачу протоколов - наблюдатели

"Я нахожусь здесь на территории. Здесь не около сотни, здесь должно быть 313 (членов - ред.) участковых избирательных комиссий. С протоколами, с избирательной документацией. Избирательную документацию они сдали и ждут своей очереди на сдачу самих протоколов. И здесь очень большое количество людей, которые находятся на улице, которых не пускают в помещение из-за карантинных ограничений. Они здесь очень эмоционально, замерзли и угрожают тем, что разойдутся с протоколами домой. Сейчас на 12:00 из 313 УИК приняли только 44. Из них 14 отправили на уточнение", - сказала Таисия Мельниченко.

Она отметила, что решить проблему с принятием протоколов невозможно, потому что комиссия зачитывает каждый протокол и влиять на нее нельзя, ведь она совершает по закону.

"Но мы бы хотели обратиться в органы местного самоуправления, чтобы они рассмотрели возможность найти помещение, куда мы могли бы этих людей в ожидании своей очереди посадить. Возможно, какой-то горячий чай, горячий кофе. Они даже готовы за деньги это покупать, но такой возможности нету. Они не могут с протоколами пойти никуда, и здесь ничего нет", - добавила Мельниченко.

По ее словам, также на Запорожье возникли проблемы в Бердянской городской избирательной комиссии, которая объявила технический перерыв.

"Мы обращаемся в полицию с заявлением о том, что они не выполняют своих обязанностей, члены комиссии. Мы вернули к работе в Энергодаре комиссию, которая также, не приняв протоколов, объявила перерыв, но по нашему заявлению они начали съезжаться и начался прием протоколов. То есть, какой-то саботаж идет. Люди устают, я это понимаю, но комиссия не имеет права объявлять технический перерыв до установления результатов", - отметила Таисия Мельниченко.

Напомним, член избирательной комиссии вр Львовской области потеряла сознание во время подсчета голосов.



