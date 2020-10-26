У Запоріжжі члени ДВК змерзлі чекають на вулиці у черзі на здачу протоколів - спостерігачі

“Я знаходжусь тут на території. Тут не близько сотні, тут має бути 313 (членів - ред.) дільничних виборчих комісій. З протоколами, з виборчою документацією. Виборчу документацію вони здали і чекають своєї черги на здачу самих протоколів. І тут дуже велика кількість людей, які знаходяться на вулиці, яких не впускають в приміщення через карантинні обмеження. Вони тут дуже емоційно, померзли і погрожують тим, що розійдуться з протоколами додому. Наразі на 12:00 з 313 ДВК прийняли тільки 44. З них 14 відправили на уточнення”, - сказала Таїсія Мельниченко.

Вона зазначила, що вирішити проблему з прийняттям протоколів неможливо, бо комісія зачитує кожен протокол і впливати на неї не можна, адже вона вчиняє згідно з законом.

“Але ми б хотіли звернутися до органів місцевого самоврядування, щоб вони розглянули можливість знайти приміщення, куди ми могли б цих людей в очікування своєї черги посадити. Можливо, якийсь гарячий чай, гарячу каву. Вони навіть готові за гроші це купляти, але такої можливості нема. Вони не можуть з протоколами піти нікуди, і тут нічого немає”, - додала Мельниченко.

За її словами, також на Запоріжжі виникли проблеми у Бердянської міської виборчої комісії, яка оголосила технічну перерву.

“Ми звертаємось до поліції з заявою про те, що вони не виконують своїх обов’язків, члени комісії. Ми повернули до роботи в Енергодарі комісію, яка також, не прийнявши протоколів, оголосила перерву, але за нашою заявою вони почали з'їжджатися і почався прийом протоколів. Тобто, якийсь саботаж йде. Люди втомлюються, я це розумію, але комісія не має права оголошувати технічну перерву до встановлення результатів”, - зазначила Таїсія Мельниченко.

Нагадаємо, член виборчої комісії на Львівщині знепритомніла під час підрахунку голосів.



