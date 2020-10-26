Член виборчої комісії на Львівщині знепритомніла під час підрахунку голосів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Член виборчої комісії на Львівщині втратила свідомість під час підрахунку голосів, їй допоміг поліцейський. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані відділу комунікації поліції Львівської області.
“25 жовтня близько 21:00 у селі Глухів Сокальского району представниці однієї з дільничних виборчих комісій Ользі Масловській стало погано під час підрахунку голосів і вона втратила свідомість”, — йдеться у повідомленні.
Дільничний офіцер територіального відділення поліції Львівщини старший лейтенант Сергій Тригуба, який забезпечував порядок на виборчій дільниці, відразу помітив, що жінка — у непритомному стані, і надав їй разом з іншими членами ДВК необхідну домедичну допомогу.
"За кілька хвилин на місце прибула “швидка” і здоров’ю пані Ольги вже ніщо не загрожувало", - додали у поліції.
“Приємно, що є такі поліцейські, готові завжди і вчасно прийти на допомогу. Дякую дільничному офіцеру Сергію Тригубі за те, що він вчасно відреагував та врятував мені життя”, — подякувала правоохоронцю Ольга Масловська.
Нагадаємо, у Луцьку під час засідання виборчої комісії спостерігач "вийшов" через вікно.