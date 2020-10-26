Член избирательной комиссии во Львовской области потеряла сознание во время подсчета голосов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Член избирательной комиссии во Львовской области потеряла сознание во время подсчета голосов, ей помог полицейский. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные отдела коммуникации полиции области.
"25 октября около 21:00 в селе Глухов Сокальского района представительнице одной из участковых избирательных комиссий Ольге Масловской стало плохо во время подсчета голосов и она потеряла сознание", - говорится в сообщении.
Участковый офицер территориального отделения полиции Львовской области старший лейтенант Сергей Тригуба, который обеспечивал порядок на избирательном участке, сразу заметил, что женщина - в бессознательном состоянии, и предоставил ей вместе с другими членами УИК необходимую домедицинскую помощь.
"Через несколько минут на место прибыла "скорая" и здоровью госпожи Ольги уже ничто не угрожало", - добавили в полиции.
"Приятно, что есть такие полицейские, готовые всегда и вовремя прийти на помощь. Спасибо участковому офицеру Сергею Тригубе за то, что он вовремя отреагировал и спас мне жизнь", - поблагодарила правоохранителя Ольга Масловская.
Напомним, в Луцке во время заседания избирательной комиссии наблюдатель "вышел" через окно.