У Луцьку під час засідання виборчої комісії спостерігач "вийшов" через вікно

"Там засідала виборча комісія, вони відмовилися відчиняти двері, він не хотів бути на цьому засіданні і він вирішив піти через вікно. Там перший поверх, він не вистрибував, він не травмований", - розповіли у поліції.

Нагадаємо, на Донеччині чоловік перешкоджав роботі виборчої комісії.

Як повідомлялося раніше в УНН, явка на місцевих виборах становила 36,88%.