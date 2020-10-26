У Луцьку під час засідання виборчої комісії спостерігач "вийшов" через вікно
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Луцьку на одній із виборчих дільниць спостерігач-представник однієї з політичних партій вийшов через вікно через небажання бути присутнім на засіданні виборчої комісії. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікацій ГУНП у Волинській області.
"Там засідала виборча комісія, вони відмовилися відчиняти двері, він не хотів бути на цьому засіданні і він вирішив піти через вікно. Там перший поверх, він не вистрибував, він не травмований", - розповіли у поліції.
Нагадаємо, на Донеччині чоловік перешкоджав роботі виборчої комісії.
Як повідомлялося раніше в УНН, явка на місцевих виборах становила 36,88%.