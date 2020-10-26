В Луцке во время заседания избирательной комиссии наблюдатель "вышел" через окно

"Там заседала избирательная комиссия, они отказались открывать дверь, он не хотел быть на этом заседании и он решил уйти через окно. Там первый этаж, он не выпрыгивал, он не травмирован", - рассказали в полиции.

Напомним, в Донецкой области мужчина препятствовал работе избирательной комиссии.

Как сообщалось ранее в УНН, явка на местных выборах составила 36,88%.