В Луцке во время заседания избирательной комиссии наблюдатель "вышел" через окно
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Луцке на одном из избирательных участков наблюдатель-представитель одной из политических партий вышел через окно из-за нежелания присутствовать на заседании избирательной комиссии. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Волынской области.
"Там заседала избирательная комиссия, они отказались открывать дверь, он не хотел быть на этом заседании и он решил уйти через окно. Там первый этаж, он не выпрыгивал, он не травмирован", - рассказали в полиции.
Напомним, в Донецкой области мужчина препятствовал работе избирательной комиссии.
Как сообщалось ранее в УНН, явка на местных выборах составила 36,88%.