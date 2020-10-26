В Луцке во время заседания избирательной комиссии наблюдатель "вышел" через окно

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 63720 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 89742 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 121007 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 104138 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 123607 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100233 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101214 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103662 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101835 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Луцке во время заседания избирательной комиссии наблюдатель "вышел" через окно

В Луцке во время заседания избирательной комиссии наблюдатель "вышел" через окно

Киев  •  УНН

 • 12934 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. В Луцке на одном из избирательных участков наблюдатель-представитель одной из политических партий вышел через окно из-за нежелания присутствовать на заседании избирательной комиссии. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Волынской области.

"Там заседала избирательная комиссия, они отказались открывать дверь, он не хотел быть на этом заседании и он решил уйти через окно. Там первый этаж, он не выпрыгивал, он не травмирован", - рассказали в полиции.

Напомним, в Донецкой области мужчина препятствовал работе избирательной комиссии.

Как сообщалось ранее в УНН, явка на местных выборах составила 36,88%.

Украинские Национальные Новости

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