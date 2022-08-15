В захваченном Токмаке над базой оккупантов заметили дым
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Сегодня утром во временно захваченном Токмаке Запорожской области над базой российских оккупантов заметили дым. Видео распространил народный депутат Алексей Гончаренко, пишет УНН.
Цитата
“Дым над базой оккупантов в оккупированном Токмаке. Кто-то снова курит не там, где надо”, – написал Гончаренко под видео.
Дополнение
На юге и востоке Украины ВСУ уничтожили две базы и склад боеприпасов.
В частности, ВСУ отлично отработали:
– в Токмаке Запорожской области – минус одна база;
– в Попасной Луганской области – минус еще одна база;
– в Бериславском районе Херсонской области – минус один склад боеприпасов.
Всего за неделю украинские защитники "отминусовали" 22 склада, 10 баз, три штаба и одну казарму.