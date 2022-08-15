В захваченном Токмаке над базой оккупантов заметили дым

Цитата

“Дым над базой оккупантов в оккупированном Токмаке. Кто-то снова курит не там, где надо”, – написал Гончаренко под видео.

Дополнение

На юге и востоке Украины ВСУ уничтожили две базы и склад боеприпасов.

В частности, ВСУ отлично отработали:

– в Токмаке Запорожской области – минус одна база;

– в Попасной Луганской области – минус еще одна база;

– в Бериславском районе Херсонской области – минус один склад боеприпасов.

Всего за неделю украинские защитники "отминусовали" 22 склада, 10 баз, три штаба и одну казарму.