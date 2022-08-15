У захопленому Токмаку над базою окупантів помітили дим
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Сьогодні вранці у тимчасово захопленому Токмаку Запорізької області над базою російських окупантів помітили дим. Відео поширив народний депутат Олексій Гончаренко, пише УНН.
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“Дим над базою окупантів в окупованому Токмаку. Хтось знову курить не там, де треба”, – написав Гончаренко під відео.
Доповнення
На півдні та сході України ЗСУ знищили дві бази та склад боєприпасів.
Зокрема, ЗСУ чудово відпрацювали:
- у Токмаку Запорізької області – мінус одна база;
- у Попасні Луганської області – мінус ще одна база;
- у Бериславському району Херсонської області – мінус один склад боєприпасів.
Загалом за тиждень українські захисники "відмінусовали" 22 склади, 10 баз, три штаби та одну казарму.