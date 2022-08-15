ЗСУ демілітаризували дві бази та склад боєприпасів

Деталі

ЗСУ чудово відпрацювати на півдні та сході України та знищили:

- Токмак, Запорізька область, одна база;

- Попасна, Луганська область, одна база;

- Бериславський район, Херсонська область, один склад боєприпасів.

Загалом за тиждень українські захисники "відмінусовали" 22 склади, 10 баз, три штаби та одну казарму.

Нагадаємо

Військове командування Росії тікає з Херсона.