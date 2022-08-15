ЗСУ демілітаризували дві бази та склад боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. ЗСУ знищили дві бази та склад боєприпасів на півдні та сході України, повідомляє УНН з посиланням на речника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.
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ЗСУ чудово відпрацювати на півдні та сході України та знищили:
- Токмак, Запорізька область, одна база;
- Попасна, Луганська область, одна база;
- Бериславський район, Херсонська область, один склад боєприпасів.
Загалом за тиждень українські захисники "відмінусовали" 22 склади, 10 баз, три штаби та одну казарму.
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