Детали

ВСУ отлично отработать на юге и востоке Украины и уничтожили:

– Токмак, Запорожская область, одна база;

– Попасная, Луганская область, одна база;

– Бериславский район, Херсонская область, один склад боеприпасов.

Всего за неделю украинские защитники "отминусовали" 22 состава, 10 баз, три штаба и одну казарму.

Напомним

Военное командование России убегает из Херсона.