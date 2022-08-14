Військове командування Росії тікає з Херсона, – Соболевський
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в ефірі інформаційного телемарафону повідомив, що військове командування Росії тікає з Херсону та області. Про це інформує УНН.
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Соболевський додав – окупанти вже розуміють, що всі намічені ними плани для області не збудуться. Українська артилерія знищила всі мостові переправи через Дніпро і зараз росіяни перекидають все командування на правий берег.
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"Дійсно, сьогодні в росіян не існує жодного логістичного маршруту безпечного і такого, який би задовольняв їхні військові потреби саме щодо забезпечення військового угруповання, яке розташоване саме біля Херсона", — заявив Соболевський.
Нагадаємо
Як раніше повідомляв Соболевський, в самому Херсоні велика кількість російської гвардії, працівників ФСБ та поліції.