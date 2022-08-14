Военное командование России убегает из Херсона, – Соболевский

Детали

Соболевский добавил – оккупанты уже понимают, что все намеченные ими планы для области не сбудутся. Украинская артиллерия уничтожила все мостовые переправы через Днепр, и сейчас россияне опрокидывают все командование на правый берег.

Цитата

"Действительно, сегодня у россиян не существует ни одного логистического маршрута безопасного и такого, который удовлетворял бы их военные потребности именно по обеспечению военной группировки, расположенной именно возле Херсона", — заявил Соболевский.

Напомним

Как ранее сообщал Соболевский, в самом Херсоне большое количество российской гвардии, работников ФСБ и полиции.