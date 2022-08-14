У Херсоні перебуває значна кількість співробітників фсб та поліції з рф
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У захопленому окупантами Херсоні перебуває багато російських правоохоронців, слідчих та співробітників фсб. Про це повідомив в ефірі телемарафону перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський, передає кореспондент УНН.
Він повідомив, що в місті значне угруповання окупантів і є там не лише військові.
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«В самому Херсоні велика кількість росгвардії, велика кількість працівників фсб, велика кількість поліції.
Якщо з початку вони завозили "спеціалістів" сил ДНР, то зараз там присутні слідчі з регіонів рф, велика кількість насправді. Дуже велика кількість їх мешкає в приміщеннях, які люди наші повинні були залишити - свої квартири та домівки», - повідомив Соболевський.
Він додав, що у центрі Херсону росіяни захопили велику кількість квартир.
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