"Усе в кращих традиціях 30-х років СРСР": у Херсоні вночі окупанти провели серію обшуків та затримань
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Сьогодні вночі у тимчасово захопленому Херсоні російські окупанти провели серію обшуків та затримань. Про це повідомив перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський у Telegram, інформує УНН.
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«У самому Херсоні є інформація про те, що орки знову провели серію нічних обшуків/затримань. Усе в кращих традиціях 30-х років СРСР. Для людей набагато страшніше не звуки прильотів, коли працюють ЗСУ, а шум мотора військового «Уралу», лайка з російським акцентом у себе на подвір'ї та думки, за ким приїхали цього разу», - заявив він.
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Також, за його інформацією, у Херсоні та в районі Нової Каховки Херсонської області лунали вибухи.
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У захопленій Новоолексіївці Херсонської області згоріли ангар і техніка російських окупантів.
Також з'явилося відео з наслідками удару українських військових по мосту біля Каховської ГЕС на Херсонщині.