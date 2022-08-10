Хтось невдало покурив: на Херсонщині згоріли ангар і техніка окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. У захопленій Новоолексіївці Херсонської області згоріли ангар і техніка російських окупантів. Про це в Telegram повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, зазначивши, що рашисти продовжують курити у недозволених місцях, пише УНН.
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"Окупанти продовжують тотальне нехтування заходами безпеки і курінням в невизначених місцях. На цей раз в окупованій Новоолексіївці Херсонської області теж хтось невдало покурив. Як наслідок, згоріли ангар і техніка. На фото видно залишки згорілих боєприпасів", - ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Вчора, 9 серпня, українські захисники знищили склад російських окупантів у Генічеському районі Херсонської області.