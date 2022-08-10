Херсонщина: ЗСУ знищили ворожий склад під Генічеськом

Цитата

"ЗСУ продовжують вдалі влучання у ворожі склади та по позиціям росіян. Зокрема, минулої доби було знищено ворожий склад у Генічеському районі Херсонщини", – ідеться у повідомленні.

Додамо

Тривають бойові дії у населених пунктах, які межують з Миколаївщиною та Дніпропетровщиною. У більшості громадах ситуація залишається напруженою, дедалі більше сіл на межі знищення.

Окупанти намагаються всіма методами отримати паспортні дані жителів області: через видачу гуманітарної допомоги, через видачу автомобільних номерів, через видачу коштів на дітей і підйомних 10 тисяч нібито за федеральною програмою.

Доповнення

Після ударів ЗСУ по Антонівському та Каховському мостах російські військові в паніці почали вивозити свої сім'ї із Херсона.