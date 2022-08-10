Херсонская область: ВСУ уничтожили вражеский склад под Геническом

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"ВСУ продолжают удачные попадания во вражеские склады и по позициям россиян. В частности, за прошедшие сутки был уничтожен вражеский склад в Геническом районе Херсонской области", – говорится в сообщении.

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Продолжаются боевые действия в населенных пунктах, граничащих с Николаевской и Днепропетровской областями. В большинстве громад ситуация остается напряженной, все больше сел на грани уничтожения.

Оккупанты пытаются всеми методами получить паспортные данные жителей области: через выдачу гуманитарной помощи, через выдачу автомобильных номеров, через выдачу средств на детей и подъемных 10 тысяч якобы по федеральной программе.

Дополнение

После ударов ВСУ по Антоновскому и Каховскому мостам российские военные в панике начали вывозить свои семьи из Херсона.