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Херсонская область: ВСУ уничтожили вражеский склад под Геническом

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 августа. УНН. Вчера украинские защитники уничтожили склад российских оккупантов в Геническом районе Херсонской области. Об этом УНН информирует со ссылкой на сводку ОВА.

Цитата

"ВСУ продолжают удачные попадания во вражеские склады и по позициям россиян. В частности, за прошедшие сутки был уничтожен вражеский склад в Геническом районе Херсонской области", – говорится в сообщении.

Добавим

Продолжаются боевые действия в населенных пунктах, граничащих с Николаевской и Днепропетровской областями. В большинстве громад ситуация остается напряженной, все больше сел на грани уничтожения.

Оккупанты пытаются всеми методами получить паспортные данные жителей области: через выдачу гуманитарной помощи, через выдачу автомобильных номеров, через выдачу средств на детей и подъемных 10 тысяч якобы по федеральной программе.

Дополнение

После ударов ВСУ по Антоновскому и Каховскому мостам российские военные в панике начали вывозить свои семьи из Херсона.

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