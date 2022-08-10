Кто-то неудачно покурил: в Херсонской области сгорели ангар и техника оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В захваченной Новоалексеевке Херсонской области сгорели ангар и техника российских оккупантов. Об этом в Telegram сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ, отметив, что рашисты продолжают курить в неразрешенных местах, пишет УНН.
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"Оккупанты продолжают тотальное пренебрежение мерами безопасности и курением в неопределенных местах. В этот раз в оккупированной Новоалексеевке Херсонской области тоже кто-то неудачно покурил. Как следствие, сгорели ангар и техника. На фото видны остатки сгоревших боеприпасов", - говорится в сообщении.
Напомним
Вчера, 9 августа, украинские защитники уничтожили склад российских оккупантов в Геническом районе Херсонской области.