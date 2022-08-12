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В захваченном Мелитополе раздался громкий взрыв – мэр

Киев • УНН

 • 157163 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. В Мелитополе Запорожской области, которое временно захватили российские войска, раздался громкий взрыв. Об этом в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров, информирует УНН.

В захваченном Мелитополе раздался громкий взрыв – мэр

Детали

"Только что: один громкий взрыв в микрорайоне Мелитополя, в одном из дворов улицы Гоголя. По предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство. По словам местных жителей, после взрыва в сторону микрорайона уехали "скорые", – написал Федоров.

Мэр намекнул на работу движения сопротивления.

"Напомню, что движение сопротивления пристально следит за коллаборантами, знает каждого в лицо и по имени и никого не оставит без должного внимания", – отметил он.

Напомним

Ночью 8 августа ВСУ ударили по пунктам временной дислокации врага в разных районах Мелитополя – было уничтожено более 100 российских оккупантов.

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