В захваченном Мелитополе раздался громкий взрыв – мэр

Детали

"Только что: один громкий взрыв в микрорайоне Мелитополя, в одном из дворов улицы Гоголя. По предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство. По словам местных жителей, после взрыва в сторону микрорайона уехали "скорые", – написал Федоров.

Мэр намекнул на работу движения сопротивления.

"Напомню, что движение сопротивления пристально следит за коллаборантами, знает каждого в лицо и по имени и никого не оставит без должного внимания", – отметил он.

Напомним

Ночью 8 августа ВСУ ударили по пунктам временной дислокации врага в разных районах Мелитополя – было уничтожено более 100 российских оккупантов.