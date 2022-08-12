У захопленому Мелітополі пролунав гучний вибух – мер
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Мелітополі Запорізької області, яке тимчасово захопили російські війська, пролунав гучний вибух. Про це в Telegram повідомив мер міста Іван Федоров, інформує УНН.
Деталі
"Щойно: один гучний вибух на мікрорайоні Мелітополя, в одному з дворів вулиці Гоголя. За попередньою інформацією, спрацював саморобний вибуховий пристрій. За словами місцевих мешканців, після вибуху в сторону мікрорайону поїхали "швидкі", – написав Федоров.
Мер натякнув на роботу руху опору.
"Нагадаю, що рух опору пильно стежить за колаборантами, знає кожного в обличчя і по імені й нікого не залишить без належної уваги", – зазначив він.
Нагадаємо
Вночі 8 серпня ЗСУ вдарили по пунктах тимчасової дислокації ворога у різних районах Мелітополя – було знищено понад 100 російських окупантів.