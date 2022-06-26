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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 52108 просмотра

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В оккупированной Каховке взорвали автомобиль местной коллаборантки

В оккупированной Каховке взорвали автомобиль местной коллаборантки

Киев • УНН

 • 159688 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Во временно оккупированной Каховке Херсонской области неизвестные взорвали автомобиль коллаборантки Ирины Махневой, которая в так называемой «администрации» отвечала за образование и культуру. Как отмечается, предательница не успела сесть в авто, взрыв раздался раньше. Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, информирует УНН.

Цитата

«Вчера в Каховке взорвали автомобиль коллаборантки Ирины Махневой. Напомним, Махнева сотрудничает с оккупантами, заняв должность «начальницы» местного управления образования», – рассказал он.

Детали 

Российские пропагандистские Telegram-каналы подчеркивают, что сама коллаборантка не пострадала, поскольку не успела сесть в машину.

Напомним 

Во временно захваченном Херсоне взорвали авто с оккупационным "начальником департамента семьи, молодежи и спорта Херсонской ВГА" дмитрием савлученком – коллаборант погиб.

В Чернобаевке Херсонской области взорвали авто так называемого "председателя военно-гражданской администрации" Юрия Турулева.

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