В оккупированной Каховке взорвали автомобиль местной коллаборантки
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Во временно оккупированной Каховке Херсонской области неизвестные взорвали автомобиль коллаборантки Ирины Махневой, которая в так называемой «администрации» отвечала за образование и культуру. Как отмечается, предательница не успела сесть в авто, взрыв раздался раньше. Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, информирует УНН.
Цитата
«Вчера в Каховке взорвали автомобиль коллаборантки Ирины Махневой. Напомним, Махнева сотрудничает с оккупантами, заняв должность «начальницы» местного управления образования», – рассказал он.
Детали
Российские пропагандистские Telegram-каналы подчеркивают, что сама коллаборантка не пострадала, поскольку не успела сесть в машину.
Напомним
Во временно захваченном Херсоне взорвали авто с оккупационным "начальником департамента семьи, молодежи и спорта Херсонской ВГА" дмитрием савлученком – коллаборант погиб.
В Чернобаевке Херсонской области взорвали авто так называемого "председателя военно-гражданской администрации" Юрия Турулева.