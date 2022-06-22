У Чорнобаївці підірвали авто "голови ВЦА" – росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. У Чорнобаївці Херсонської області підірвали авто так званого "голови військово-цивільної адміністрації" Юрія Турульова. Про це повідомляють росЗМІ, інформує УНН.
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"У Херсонській області здійснено замах на голову військово-цивільної адміністрації Чорнобаївки, він легко поранений", – пишуть росЗМІ.
Нагадаємо
6 травня у Чорнобаївці Херсонської області російські окупанти призначили Юрія Турульова "головою адміністрації". Працівники сільської ради відмовилися з ним співпрацювати.