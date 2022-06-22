В Чернобаевке подорвали авто "главы ВГА" – росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. В Чернобаевке Херсонской области подорвали авто так называемого "главы военно-гражданской администрации" Юрия Турулева. Об этом сообщают росСМИ, информирует УНН.
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"В Херсонской области совершено покушение на главу военно-гражданской администрации Чернобаевки, он легко ранен", – пишут росСМИ.
Напомним
6 мая в Чернобаевке Херсонской области российские оккупанты назначили Юрия Турулева "главой администрации". Сотрудники сельского совета отказались с ним сотрудничать.