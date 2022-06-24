У Херсоні підірвали авто колаборанта савлученка, він загинув – радник голови ВА

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"У наших партизан ще одна перемога – вбито "начальника департаменту сім'ї, молоді та спорту окупаційноі Херсонської ВЦА" дмитра савлученка. Проросійського активіста й зрадника зранку підірвали в авто в одному з дворів Херсона. Так буде з кожним зрадником!" – написав Хлань.

Нагадаємо

У Чорнобаївці Херсонської області підірвали авто так званого "голови військово-цивільної адміністрації" Юрія Турульова.