У Херсоні підірвали авто колаборанта савлученка, він загинув – радник голови ВА
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. У тимчасово захопленому Херсоні підірвали авто з окупаційним "начальником департаменту сім'ї, молоді та спорту Херсонської ВЦА" дмитром савлученком – колаборант загинув. Про це повідомив радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань, інформує УНН.
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"У наших партизан ще одна перемога – вбито "начальника департаменту сім'ї, молоді та спорту окупаційноі Херсонської ВЦА" дмитра савлученка. Проросійського активіста й зрадника зранку підірвали в авто в одному з дворів Херсона. Так буде з кожним зрадником!" – написав Хлань.
Нагадаємо
У Чорнобаївці Херсонської області підірвали авто так званого "голови військово-цивільної адміністрації" Юрія Турульова.