В Херсоне подорвали авто коллаборанта савлученко, он погиб – советник главы ВА
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Во временно захваченном Херсоне подорвали авто с оккупационным "начальником департамента семьи, молодежи и спорта Херсонской ВГА" дмитрием савлученком – коллаборант погиб. Об этом сообщил советник главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань, информирует УНН.
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"У наших партизан еще одна победа – убит "начальник департамента семьи, молодежи и спорта оккупационной Херсонской ВГА" дмитрий савлученко. Пророссийского активиста и предателя утром подорвали в авто в одном из дворов Херсона. Так будет с каждым предателем!" – написал Хлань.
Напомним
В Чернобаевке Херсонской области подорвали авто так называемого "председателя военно-гражданской администрации" Юрия Турулева.