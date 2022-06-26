В окупованій Каховці підірвали автомобіль місцевої колаборантки

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«Вчора у Каховці підірвали автівку колаборантки Ірини Махньової. Нагадаємо, Махньова співпрацює з окупантами, зайнявши посаду «начальниці» місцевого управління освіти», - розповів він.

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Російські пропагандистські Telegram-канали наголошують, що сама колаборантка не постраждала, оскільки не встигла сісти в машину.

Нагадаємо

У тимчасово захопленому Херсоні підірвали авто з окупаційним "начальником департаменту сім'ї, молоді та спорту Херсонської ВЦА" дмитром савлученком – колаборант загинув.

У Чорнобаївці Херсонської області підірвали авто так званого "голови військово-цивільної адміністрації" Юрія Турульова.