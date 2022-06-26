В окупованій Каховці підірвали автомобіль місцевої колаборантки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. У тимчасово окупованій Каховці Херсонської області невідомі підірвали автомобіль колаборантки Ірини Махньової, яка у так званій «адміністрації» відповідала за освіту та культуру. Як зазначається, зрадниця не встигла сісти у авто, вибух пролунав дещо раніше. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, інформує УНН.
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«Вчора у Каховці підірвали автівку колаборантки Ірини Махньової. Нагадаємо, Махньова співпрацює з окупантами, зайнявши посаду «начальниці» місцевого управління освіти», - розповів він.
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Російські пропагандистські Telegram-канали наголошують, що сама колаборантка не постраждала, оскільки не встигла сісти в машину.
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