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В Западной Африке провели дезинфекцию против эпидемии Денге

В Западной Африке провели дезинфекцию против эпидемии Денге

Киев • УНН

 • 7487 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. В столице Буркина-Фасо (Западная Африка) Уагадугу начались мероприятия по дезинфекции жилых помещений и улиц против лихорадки Денге, передает УНН со ссылкой на France24.

Сообщается, что страна столкнулась с эпидемией Денге еще в октябре.

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Сейчас проводится дезинфекция жилья тех людей, которые уже пострадали от болезни.

Сейчас зафиксировано 15 человек, погибших из-за болезни.

Справка: лихорадка денге - острое вирусное заболевание, сопровождающееся высокой температурой, менингитом, воспалением суставов, мышечными спазмами и высыпаниями. Его переносчиками являются комары. Особенно опасна геморрагическая форма заболевания, которая нередко заканчивается смертью. Сейчас вакцины от лихорадки денге не существует.

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