У Західній Африці провели дезінфекцію проти епідемії Денге

Повідомляється, що країна зіштовхнулася з епідемією Денге ще в жовтні.

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Зараз проводиться дезінфекція житла тих людей, які вже постраждали від хвороби.

Наразі зафіксовано 15 осіб, які загинули через недугу.

Довідка УНН: лихоманка денге - це гостре вірусне захворювання, що супроводжується високою температурою, менінгітом, запаленням суглобів, м'язовими спазмами та висипаннями. Його переносниками є комарі. Особливо небезпечною є геморагічна форма захворювання, яка нерідко закінчується смертю. Наразі вакцини від лихоманки денге не існує.