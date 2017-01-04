У Західній Африці провели дезінфекцію проти епідемії Денге
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У столиці Буркіна-Фасо (Західна Африка) Уагадугу розпочалися заходи з дезінфекції житлових приміщень та вулиць проти гарячки Денге, передає УНН з посиланням на France24.
Повідомляється, що країна зіштовхнулася з епідемією Денге ще в жовтні.
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Зараз проводиться дезінфекція житла тих людей, які вже постраждали від хвороби.
Наразі зафіксовано 15 осіб, які загинули через недугу.
Довідка УНН: лихоманка денге - це гостре вірусне захворювання, що супроводжується високою температурою, менінгітом, запаленням суглобів, м'язовими спазмами та висипаннями. Його переносниками є комарі. Особливо небезпечною є геморагічна форма захворювання, яка нерідко закінчується смертю. Наразі вакцини від лихоманки денге не існує.