В YouTube произошел сбой
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В работе видеохостинга YouTube произошел сбой, сообщил сервис Downdetector, отслеживающий функционирование популярных интернет-ресурсов, пишет УНН.
Детали
"В отчетах пользователей указано, что YouTube имеет проблемы с 00:21 по североамериканскому восточному времени (7:21 по Киеву - ред.)", - говорится в сообщении.
В пик более 1000 пользователей сообщили о проблеме.
Больше всего сообщали о проблеме с воспроизведением видео (56%), с приложением (28%), с веб-сайтом (17%).
Напомним
Сервис Downdetector назвал самый масштабный сбой в работе соцсети Facebook из когда-либо зафиксированных.