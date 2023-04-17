В YouTube произошел сбой

Детали

"В отчетах пользователей указано, что YouTube имеет проблемы с 00:21 по североамериканскому восточному времени (7:21 по Киеву - ред.)", - говорится в сообщении.

В пик более 1000 пользователей сообщили о проблеме.

Больше всего сообщали о проблеме с воспроизведением видео (56%), с приложением (28%), с веб-сайтом (17%).

Напомним

Сервис Downdetector назвал самый масштабный сбой в работе соцсети Facebook из когда-либо зафиксированных.