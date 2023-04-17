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У YouTube стався збій

У YouTube стався збій

Київ • УНН

 • 1150492 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. У роботі відеохостингу YouTube стався збій, повідомив сервіс Downdetector, що відслідковує функціонування популярних інтернет-ресурсів, пише УНН.

Деталі

"У звітах користувачів зазначено, що YouTube має проблеми з 00:21 за північноамериканським східним часом (7:21 за Києвом - ред.)", - ідеться у повідомленні.

У пік понад 1000 користувачів повідомили про проблему.

Найбільше повідомляли про проблему з відтворенням відео (56%), з додатком (28%), з веб-сайтом (17%).

Нагадаємо

Сервіс Downdetector назвав наймасштабніший збій в роботі соцмережі Facebook з будь-коли зафіксованих.

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