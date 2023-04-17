У YouTube стався збій

Деталі

"У звітах користувачів зазначено, що YouTube має проблеми з 00:21 за північноамериканським східним часом (7:21 за Києвом - ред.)", - ідеться у повідомленні.

У пік понад 1000 користувачів повідомили про проблему.

Найбільше повідомляли про проблему з відтворенням відео (56%), з додатком (28%), з веб-сайтом (17%).

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