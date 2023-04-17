У YouTube стався збій
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У роботі відеохостингу YouTube стався збій, повідомив сервіс Downdetector, що відслідковує функціонування популярних інтернет-ресурсів, пише УНН.
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"У звітах користувачів зазначено, що YouTube має проблеми з 00:21 за північноамериканським східним часом (7:21 за Києвом - ред.)", - ідеться у повідомленні.
У пік понад 1000 користувачів повідомили про проблему.
Найбільше повідомляли про проблему з відтворенням відео (56%), з додатком (28%), з веб-сайтом (17%).
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