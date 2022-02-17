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В Евросоюзе отреагировали на обстрел детсада в Станице Луганской

В Евросоюзе отреагировали на обстрел детсада в Станице Луганской

Киев • УНН

 • 34094 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. В ЕС отреагировали на обстрел детского сада в Станице Луганской. Заявление сделал высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Борреля.

Детали

Боррель подчеркнул, что Европейский Союз решительно осуждает сообщения об обстреле детского сада в Станице Луганской.

“Такой неизбирательный обстрел гражданской инфраструктуры абсолютно неприемлем и представляет собой явное нарушение режима прекращения огня и Минских соглашений”, — говорится в заявлении.

Отмечается, что ЕС призывает к немедленному прекращению продолжающейся эскалации насилия и выражает благодарность Украине за ее неизменную сдержанность.

“Как Европейский Союз, мы едины в нашей непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Европейский Союз полностью поддерживает работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и призывает к ее беспрепятственному доступу на всю территорию Украины в соответствии с ее мандатом”, — говорится в заявлении.

Дополнение

17 февраля российские оккупационные войска осуществили обстрел населенного пункта Станица Луганская в Луганской области. В результате применения тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в здание детского сада, есть пострадавшие.

Позже в Луганской области боевики обстреляли поселок Врубовка, что вблизи Попасной в Луганской области. Один из снарядов попал во двор врубовского лицея. На момент обстрела в лицее находились 30 учеников и 14 человек персонала.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обстрела боевиками детского сада и школы в Луганской области.

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