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Шахед-136

У Євросоюзі відреагували на обстріл дитсадка в Станиці Луганській

У Євросоюзі відреагували на обстріл дитсадка в Станиці Луганській

Київ • УНН

 • 34104 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. У ЄС відреагували на обстріл дитячого садка в Станиці Луганській. Заяву зробив високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Борреля.

Деталі

Боррель наголосив, що Європейський Союз рішуче засуджує повідомлення про обстріл дитячого садка в Станиці Луганській.

“Такий невибірковий обстріл цивільної інфраструктури абсолютно неприйнятний і являє собою явне порушення режиму припинення вогню і мінських угод”, — йдеться в заяві.

Зазначається, що ЄС закликає до негайного припинення триваючої ескалації насильства і висловлює вдячність Україні за її незмінну стриманість.

“Як Європейський Союз, ми єдині в нашій непохитній підтримці суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Європейський Союз повністю підтримує роботу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і закликає до її безперешкодного доступу на всю територію України відповідно до її мандату”, — йдеться в заяві.

Доповнення

17 лютого російські окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська у Луганській області. Внаслідок застосування важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили до будівлі дитячого садка, є постраждалі.

Пізніше на Луганщині бойовики обстріляли селище Врубівка, що поблизу Попасної на Луганщині. Один із снарядів потрапив у двір Врубовського ліцею. На момент обстрілу в ліцеї перебували 30 учнів та 14 осіб персоналу.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу бойовиками дитячого садочка та школи на Луганщині.

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