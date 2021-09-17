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В Еврокомиссии заявили, что сертификация "Северного потока-2" может занять более двух месяцев

В Еврокомиссии заявили, что сертификация "Северного потока-2" может занять более двух месяцев

Киев  •  УНН

 • 16302 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Процедура одобрения Еврокомиссией сертификации “Северного потока-2” может занять до двух месяцев, а затем может быть продлена. Об этом заявила в пятницу представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела, пишет УНН.

Цитата

“Процедура работает следующим образом. „Северный поток-2“ сначала должен подать запрос на сертификацию немецкому регулятору, который затем должен будет принять и передать в Еврокомиссию свой проект решения о сертификации, запросив мнение Еврокомиссии, как предписывает наша доработанная Газовая директива. Когда Еврокомиссия получит этот запрос, у нее будет 2 месяца на предоставление ответа. И этот срок может быть дополнительно продлен, но это уже совсем другая процедура”, — сказала Лунела.

Детали

Она напомнила, что с точки зрения Еврокомиссии “Северный поток-2” не является проектом общеевропейского интереса — то есть проектом, который получает поддержку ЕС. “Целью Еврокомиссии всегда было добиться гарантий, что когда „Северный поток-2“ будет построен, он должен работать в транспарентном и недискриминационном режиме под необходимым наблюдением и в соответствии с европейскими нормами”, — сказала представитель ЕК.

К слову

Накануне министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал сроки получения разрешения на запуск “Северного потока-2”.

“Работы все завершены, сейчас идет процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора. Процесс, как выясняется, по немецкому законодательству небыстрый, по-моему, четыре месяца, начало 2022 года обозначается”, — сказал Лавров.

Работы по укладке труб “Северного потока-2” завершились 6 сентября, спустя четыре дня “Газпром” сообщил о завершении строительства газопровода.

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