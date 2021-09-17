У Єврокомісії заявили, що сертифікація "Північного потоку-2" може зайняти більше двох місяців

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“Процедура працює наступним чином. „Північний потік-2“ спочатку повинен подати запит на сертифікацію німецькому регулятору, який потім повинен буде прийняти і передати в Єврокомісію свій проект рішення про сертифікацію, запросивши думку Єврокомісії, як наказує наша допрацьована Газова директива. Коли Єврокомісія отримає цей запит, у неї буде 2 місяці на надання відповіді. І цей термін може бути додатково продовжений, але це вже зовсім інша процедура”, — сказала Лунела.

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Вона нагадала, що з точки зору Єврокомісії “Північний потік-2” не є проектом загальноєвропейського інтересу — тобто проектом, який отримує підтримку ЄС. “Метою Єврокомісії завжди було домогтися гарантій, що коли „Північний потік-2“ буде побудований, він повинен працювати в транспарентному та недискримінаційному режимі під необхідним наглядом і відповідно до європейських норм”, — сказала представниця ЄК.

До речі

Напередодні міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров назвав терміни отримання дозволу на запуск “Північного потоку-2”.

“Роботи усі завершені, зараз йде процес отримання необхідних дозволів від німецького регулятора. Процес, як з’ясовується, за німецьким законодавством нешвидкий, по-моєму, чотири місяці, початок 2022 року позначається”, — сказав Лавров.

Роботи з укладання труб “Північного потоку-2” завершилися 6 вересня, через чотири дні “Газпром” повідомив про завершення будівництва газопроводу.