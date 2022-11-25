В Еврокомиссии подтвердили планы на встречу по потолку цен на газ 13 декабря

Цитата

"Вся информация будет предоставлена ​​для скорейшего согласования механизма коррекции рынка. Это контекст, в котором выполняется работа. На 13 декабря запланирована встреча, которая еще не подтверждена", - сказал Макфи.

Детали

Руководитель службы официальных представителей Еврокомиссии Эрик Мамер, комментируя, может ли быть изменено предложение ЕК, отметил, что "Еврокомиссия уже внесла предложение, просто для ясности".

"Я думаю, что это, безусловно, нормальная процедура. Еврокомиссия вносит предложение, оно идет в Совет ЕС и они обдумывают... Нет никаких других указаний на какое-либо другое предложение", - указал Мамер.

Дополнение

Сообщалось, что министры энергетики ЕС снова соберутся на еще один внеочередной энергетический совет Евросоюза перед Рождеством – скорее всего, 13 декабря – на фоне широкого неодобрения предложения Брюсселя относительно потолка цен на газ.