У Єврокомісії підтвердили плани на зустріч щодо стелі цін на газ 13 грудня

Цитата

"Уся інформація буде надана для якнайшвидшого узгодження механізму корекції ринку. Це контекст, у якому виконується робота. На 13 грудня заплановано зустріч, яка ще не підтверджена", - сказав Макфі.

Деталі

Керівник служби офіційних представників Єврокомісії Ерік Мамер, коментуючи, чи може бути змінена пропозиція ЄК, зазначив, що "Єврокомісія вже внесла пропозицію, просто для ясності".

"Я думаю, що це, безумовно, нормальна процедура. Єврокомісія вносить пропозицію, вона йде в Раду ЄС і вони обмірковують... Немає жодних інших вказівок на будь-яку іншу пропозицію", - вказав Мамер.

Доповнення

Повідомлялося, що міністри енергетики ЄС знову зберуться на ще одну позачергову енергетичну раду Євросоюзу перед Різдвом - швидше за все, 13 грудня - на тлі широкого несхвалення пропозиції Брюсселя щодо стелі цін на газ.