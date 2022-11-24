Не домовилися: міністри енергетики ЄС знову зустрінуться у грудні для угоди щодо стелі цін на газ

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Міністри, які зібралися в четвер у Брюсселі на енергетичній раді, досягли неформальної угоди щодо менш спірних елементів пакету заходів Єврокомісії з подолання енергетичної кризи, але не домовилися про подальші дії щодо так званого механізму коригування ринку, заявили чотири дипломати ЄС.

За словами двох дипломатів, альянс країн, які найбільш категорично опираються пропозиції Єврокомісії, — Бельгія, Іспанія, Італія, Польща та Греція — ясно дав зрозуміти, що офіційно не погодяться на ширший пакет доти, доки не буде вирішено питання про стелю цін на газ.

Для цього буде потрібна ще одна позачергова енергетична рада, яка, за словами трьох дипломатів, призначена на 13 грудня, що дозволить підписати якусь угоду на зустрічі лідерів ЄС 15 та 16 грудня.

Пропонований Єврокомісією механізм коригування ринку включатиме обмеження ціни угод на місяць вперед на основній торговій точці ЄС - TTF, але тільки тоді, коли ціни перевищують 275 євро за мегават-годину протягом двох тижнів, і ці ціни на 58 євро вищі за світові ціни на скраплений газ (СПГ) за 10 днів.

План було розкритиковано обома сторонами дебатів. Країни, які виступають за стелю цін, заявили, що вона була розроблена для того, щоб її ніколи не використовували; тоді як скептично налаштовані країни заявили, що ця пропозиція може підірвати фінансову стабільність блоку, пише видання.

Міністри неофіційно домовилися про плани Єврокомісії прискорити затвердження проектів щодо відновлюваних джерел енергії та про пакет солідарності в умовах енергетичної кризи, що включає плани спільних закупівель газу, заходи солідарності для забезпечення обміну поставками газу в межах ЄС та новий орієнтир ціни на СПГ, відзначає видання.

Доповнення

За даними ЗМІ, Європейська комісія запропонувала ввести стелю цін на газ терміном на один рік з 1 січня 2023 року.