ЄС планує стелю цін на газ на рік, думки щодо рівня розходяться - Reuters

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Ідея встановлення стелі цін викликала дискусію серед країн ЄС багато місяців. Остання пропозиція Єврокомісії обговорюватиметься міністрами енергетики 27 країн-членів блоку у четвер, 24 листопада, повідомляє видання.

Офіційний представник ЄС заявив, що Єврокомісія запропонує ціну вищу, ніж хочуть прихильники обмеження.

Один дипломат із цього табору сказав, що група більшості очікувала, що ліміт становитиме близько 150-180 євро за мегават-годину (МВт-год) і буде активуватися кілька разів на рік.

«Інакше ми матимемо стелю (цін) на папері, яка на практиці ніколи не спрацює», - сказав дипломат на умовах анонімності.

У проекті Єврокомісії, який має бути схвалений країнами ЄС для набуття чинності, за даними видання, йдеться, що механізм корекції ринку мав би запобігти будь-якому повторенню стрибків цін, що спостерігалися у серпні, коли 26 серпня ціни на TTF на місяць наперед наблизилися до 314 євро/МВт-год і залишилися на рівні у понад 225 євро/МВт-год протягом двох тижнів поспіль.

У четвер міністри обговорять формулу обмеження, точний рівень стелі цін, а також розмір розриву між рівнем TTF - газовою біржею, що базується в Нідерландах, яка служить еталоном для Європи для трубопровідного газу - і світовими цінами на СПГ.

Скептики висловили низку побоювань, у тому числі з приводу того, що обмеження не призведе до збільшення споживання газу, юридичних ризиків для існуючих довгострокових контрактів та розширення торгівлі на позабіржовому (OTC) ринку та в треті країни, серед іншого, за даними дипломатичних джерел.

За словами джерел, країни ЄС, які як завжди розходяться у думках, навряд чи дійдуть угоди щодо цих важливих деталей з приводу стелі цін цього тижня.

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