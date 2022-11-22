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ЄС планує стелю цін на газ на рік, думки щодо рівня розходяться - Reuters

ЄС планує стелю цін на газ на рік, думки щодо рівня розходяться - Reuters

Київ • УНН

 • 429444 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Європейська комісія запропонувала ввести стелю цін на газ терміном на один рік з 1 січня 2023 року відповідно до проекту документа, у якому досі не вказується фактичний рівень стелі, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ідея встановлення стелі цін викликала дискусію серед країн ЄС багато місяців. Остання пропозиція Єврокомісії обговорюватиметься міністрами енергетики 27 країн-членів блоку у четвер, 24 листопада, повідомляє видання.

Офіційний представник ЄС заявив, що Єврокомісія запропонує ціну вищу, ніж хочуть прихильники обмеження.

Один дипломат із цього табору сказав, що група більшості очікувала, що ліміт становитиме близько 150-180 євро за мегават-годину (МВт-год) і буде активуватися кілька разів на рік.

«Інакше ми матимемо стелю (цін) на папері, яка на практиці ніколи не спрацює», - сказав дипломат на умовах анонімності.

У проекті Єврокомісії, який має бути схвалений країнами ЄС для набуття чинності, за даними видання, йдеться, що механізм корекції ринку мав би запобігти будь-якому повторенню стрибків цін, що спостерігалися у серпні, коли 26 серпня ціни на TTF на місяць наперед наблизилися до 314 євро/МВт-год і залишилися на рівні у понад 225 євро/МВт-год протягом двох тижнів поспіль.

У четвер міністри обговорять формулу обмеження, точний рівень стелі цін, а також розмір розриву між рівнем TTF - газовою біржею, що базується в Нідерландах, яка служить еталоном для Європи для трубопровідного газу - і світовими цінами на СПГ.

Скептики висловили низку побоювань, у тому числі з приводу того, що обмеження не призведе до збільшення споживання газу, юридичних ризиків для існуючих довгострокових контрактів та розширення торгівлі на позабіржовому (OTC) ринку та в треті країни, серед іншого, за даними дипломатичних джерел. 

За словами джерел, країни ЄС, які як завжди розходяться у думках, навряд чи дійдуть угоди щодо цих важливих деталей з приводу стелі цін цього тижня.

Нагадаємо

Європейський Союз "готовий" спробувати встановити стелю цін на російську нафту.

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