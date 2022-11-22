ЕС планирует потолок цен на газ на год, мнения относительно уровня расходятся - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Европейская комиссия предложила ввести потолок цен на газ сроком на один год с 1 января 2023 года в соответствии с проектом документа, в котором до сих пор не указывается фактический уровень потолка, сообщает УНН.
Детали
Идея установления потолка цен вызвала дискуссию среди стран ЕС на многих месяцев. Последнее предложение Еврокомиссии будет обсуждаться министрами энергетики 27 стран-членов блока в четверг, 24 ноября, сообщает издание.
Официальный представитель ЕС заявил, что Еврокомиссия предложит цену выше, чем хотят сторонники ограничения.
Один дипломат из этого лагеря сказал, что группа большинства ожидала, что лимит составит около 150-180 евро за мегаватт-час (МВт-час) и будет активироваться несколько раз в год.
«Иначе мы будем иметь потолок (цен) на бумаге, которая на практике никогда не сработает», – сказал дипломат на условиях анонимности.
В проекте Еврокомиссии, который должен быть одобрен странами ЕС для вступления в силу, по данным издания, говорится, что механизм коррекции рынка должен предотвратить любое повторение скачков цен, наблюдавшихся в августе, когда 26 августа цены на TTF на месяц наперед приблизились к 314 евро/МВт-ч и остались на уровне более 225 евро/МВт-ч в течение двух недель подряд.
В четверг министры обсудят формулу ограничения, точный уровень потолка цен, а также размер разрыва между уровнем TTF – базирующейся в Нидерландах газовой биржей, которая служит эталоном для Европы для трубопроводного газа – и мировыми ценами на СПГ.
Скептики выразили ряд опасений, в том числе по поводу того, что ограничение не приведет к увеличению потребления газа, юридических рисков для существующих долгосрочных контрактов и расширения торговли на внебиржевом (OTC) рынке и в третьи страны, среди прочего, по данным дипломатических источников.
По словам источников, страны ЕС, как всегда расходящиеся во мнениях, вряд ли придут к соглашению по этим важным деталям по поводу потолка цен на этой неделе.
Напомним
Европейский Союз "готов" попытаться установить потолок цен на российскую нефть.