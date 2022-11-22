ЕС планирует потолок цен на газ на год, мнения относительно уровня расходятся - Reuters

Детали

Идея установления потолка цен вызвала дискуссию среди стран ЕС на многих месяцев. Последнее предложение Еврокомиссии будет обсуждаться министрами энергетики 27 стран-членов блока в четверг, 24 ноября, сообщает издание.

Официальный представитель ЕС заявил, что Еврокомиссия предложит цену выше, чем хотят сторонники ограничения.

Один дипломат из этого лагеря сказал, что группа большинства ожидала, что лимит составит около 150-180 евро за мегаватт-час (МВт-час) и будет активироваться несколько раз в год.

«Иначе мы будем иметь потолок (цен) на бумаге, которая на практике никогда не сработает», – сказал дипломат на условиях анонимности.

В проекте Еврокомиссии, который должен быть одобрен странами ЕС для вступления в силу, по данным издания, говорится, что механизм коррекции рынка должен предотвратить любое повторение скачков цен, наблюдавшихся в августе, когда 26 августа цены на TTF на месяц наперед приблизились к 314 евро/МВт-ч и остались на уровне более 225 евро/МВт-ч в течение двух недель подряд.

В четверг министры обсудят формулу ограничения, точный уровень потолка цен, а также размер разрыва между уровнем TTF – базирующейся в Нидерландах газовой биржей, которая служит эталоном для Европы для трубопроводного газа – и мировыми ценами на СПГ.

Скептики выразили ряд опасений, в том числе по поводу того, что ограничение не приведет к увеличению потребления газа, юридических рисков для существующих долгосрочных контрактов и расширения торговли на внебиржевом (OTC) рынке и в третьи страны, среди прочего, по данным дипломатических источников.

По словам источников, страны ЕС, как всегда расходящиеся во мнениях, вряд ли придут к соглашению по этим важным деталям по поводу потолка цен на этой неделе.

Напомним

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