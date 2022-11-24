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Не договорились: министры энергетики ЕС снова встретятся в декабре для соглашения по потолку цен на газ

Не договорились: министры энергетики ЕС снова встретятся в декабре для соглашения по потолку цен на газ

Киев • УНН

 • 583808 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Министры энергетики ЕС снова соберутся на еще один внеочередной энергетический совет Евросоюза перед Рождеством — скорее всего, 13 декабря — на фоне широкого неодобрения предложения Брюсселя по поводу потолка цен на газ, сообщает Politico Europe, пишет УНН.

Детали

Министры, собравшиеся в четверг в Брюсселе на энергетический совет, достигли неформального соглашения по менее спорным элементам пакета мер Еврокомиссии по преодолению энергетического кризиса, но не договорились о дальнейших действиях по так называемому механизму корректировки рынка, заявили четыре дипломата ЕС.

По словам двух дипломатов, альянс стран, наиболее категорически противящихся предложению Еврокомиссии, — Бельгия, Испания, Италия, Польша и Греция — ясно дал понять, что официально не согласятся на более широкий пакет до тех пор, пока не будет решен вопрос о потолке цен на газ.

Для этого потребуется еще один внеочередной энергетический совет, который, по словам трех дипломатов, назначен на 13 декабря, что позволит подписать какое-то соглашение на встрече лидеров ЕС 15 и 16 декабря.

Предлагаемый Еврокомиссией механизм корректировки рынка будет включать ограничение цены сделок на месяц вперед на основной торговой точке ЕС – TTF, но только тогда, когда цены превышают 275 евро за мегаватт-час в течение двух недель, и эти цены на 58 евро выше мировых цен на сжиженный газ (СПГ) за 10 дней.

План был раскритикован обеими сторонами дебатов. Страны, выступающие за потолок цен, заявили, что он был разработан для того, чтобы его никогда не использовали; в то время как скептически настроенные страны заявили, что это предложение может подорвать финансовую стабильность блока, пишет издание.

Министры неофициально договорились о планах Еврокомиссии ускорить утверждение проектов по возобновляемым источникам энергии и о пакете солидарности в условиях энергетического кризиса, включающем планы совместных закупок газа, меры солидарности для обеспечения обмена поставками газа в пределах ЕС и новый ориентир цены на СПГ, отмечает издание.

Дополнение

По данным СМИ, Европейская комиссия предложила ввести потолок цен на газ сроком на один год с 1 января 2023 года.

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