В ЕС жестко ограничили содержание трансжиров в продуктах
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В конце апреля Европейский Союз принял новые правила безопасности продуктов питания, предусматривающие сокращение содержания трансжиров в продуктах питания, передает УНН со ссылкой на сообщение, опубликованное на сайте Европейской комиссии.
Предельное значение, установленное новым регламентом, соответствует 2 г трансжиров промышленного производства на 100 г общего содержания жира в продуктах, предназначенных для конечного потребителя и для поставки в розничную продажу.
Кроме того, новый регламент обязует предприятия предоставлять информацию о количестве трансжиров в своих продуктах питания, поставляемых другим предприятиям, если превышен предел в 2 г.
Регламент будет применяться со 2 апреля 2021 года.
Справка УНН: Трансжиры - это искусственные синтезированные масла, которые производятся промышленным способом из жидких растительных масел. Они содержатся в большом количестве в таких продуктах, как кондитерские изделия, продукция фастфуда, снэки.
Именно по этой причине, снеки повышают риск развития ишемической болезни сердца у взрослых, а у детей провоцируют множество болезней, в частности и диабет второго типа.
С целью ограничить употребление снэков населением, в РФ решили ввести налог на такие продукты.
В Украине же политики заявили о том, что продажу снэков детям, не достигшим 16-летнего возраста, вообще нужно запретить на законодательном уровне.
Параллельно, согласно исследованию ритейл-аудита Nielsen, украинцы увеличивают потребление снэков, несмотря на все предостережения медиков.
Напомним, что снэковый бизнес членов семьи народного депутата Сергея Рыбалки расследует СБУ. Правоохранители установили факт торговли снэками ООО “Снэк Экпорт” (принадлежит отцу нардепа Виктору Рыбалке) на оккупированных территориях и вменяют менеджерам компании пособничество в финансировании терроризма.
Сам Рыбалка-политик от бизнеса открещивается, убеждая, что, став депутатом, им больше не занимается. Хотя на сайте ВРУ указано, что на момент избрания он все еще оставался советником генерального директора ООО “Снэк Экпорт” по юридическим вопросам.