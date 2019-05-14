У ЄС жорстко обмежили вміст трансжирів у продуктах

Граничне значення, встановлене новим регламентом, відповідає 2 г трансжирів промислового виробництва на 100 г загального вмісту жиру у продуктах, призначених для кінцевого споживача і для постачання в роздрібний продаж.

Окрім того, новий регламент зобов'язує підприємства надавати інформацію про кількість трансжирів у своїх продуктах харчування, що поставляються іншим підприємствам, якщо перевищено межу у 2 г.

Регламент буде застосовуватися з 2 квітня 2021 року.

Довідка УНН: Трансжири - це штучні синтезовані олії, які виробляються промисловим способом з рідких рослинних олій. Вони містяться у великій кількості у таких продуктах, як кондитерські вироби, продукція фастфуду, снеки.

Саме з цієї причини, снеки підвищують ризик розвитку ішемічної хвороби серця у дорослих, а у дітей провокують безліч хвороб, зокрема і діабет другого типу.

З метою обмежити вживання снеків населенням, у РФ вирішили ввести податок на такі продукти.

В Україні ж політики заявили про те, що продаж снеків дітям, які не досягли 16-річного віку, взагалі потрібно заборонити на законодавчому рівні.

Паралельно, згідно з дослідженням ритейл-аудиту Nielsen, українці збільшують споживання снеків, попри всі застереження медиків.

Нагадаємо, що снековий бізнес членів сім'ї народного депутата Сергія Рибалки розслідує СБУ. Правоохоронці встановили факт торгівлі снеками ТОВ "Снек Екпорт" (належить батькові нардепа Віктору Рибалці) на окупованих територіях і ставлять менеджерам компанії пособництво у фінансуванні тероризму.

Сам Рибалка-політик від бізнесу відхрещується, переконуючи, що, ставши депутатом, ним більше не займається. Хоча на сайті ВРУ зазначено, що на момент обрання він все ще залишався радником генерального директора ТОВ "Снек Екпорт" з юридичних питань.