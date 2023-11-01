В ЕС заверили, что требования польских перевозчиков не изменят условия транспортного безвиза - Минвосстановления

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 46762 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 28315 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 52440 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 164102 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 61515 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 113906 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 164791 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 154096 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 154954 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 160099 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
5.9м/с
38%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 71679 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 75053 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 70060 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 96090 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 33792 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 46689 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 97294 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 163979 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 252529 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 304682 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Денис Шмыгаль

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Канада

Реклама
УНН Lite

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 3402 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 34663 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 50348 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 49143 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 62003 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Тесла Модель Y

Телеграмма

В ЕС заверили, что требования польских перевозчиков не изменят условия транспортного безвиза - Минвосстановления

Киев • УНН

 • 160272 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Еврокомиссии заверили, что требования польских перевозчиков не изменят условия соглашения о либерализации перевозок между Украиной и ЕС ("транспортный безвиз"), сообщил по итогам переговоров с руководством Директората Еврокомиссии по вопросам мобильности 31 октября заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач, пишет УНН.

В ЕС заверили, что требования польских перевозчиков не изменят условия транспортного безвиза - Минвосстановления

Цитата

"Провели переговоры с руководством Директората Еврокомиссии по вопросам мобильности (DG MOVE). Основная тема - взаимодействие относительно угроз польских перевозчиков перекрыть нашу границу и настройки стабильной работы пунктов пропуска. Имеем заверения от европейских коллег, что никакие требования перевозчиков не изменят действие Соглашения о либерализации перевозок между Украиной и ЕС. Транспортный безвиз будет действовать так как и должен - до июля 2024 года как минимум", - написал Деркач в Facebook.

Детали

Заместитель министра указал также, что представил украинскую позицию относительно требований перевозчиков и отметил, что обеспечить полноценную работу границы - это тот вопрос, в котором мы рассчитываем на поддержку ЕС.

"Определили конкретные шаги, как DG MOVE может поспособствовать разрешению ситуации", - сообщил Деркач.

Напомним

Ранее Украина инициировала встречу с Польшей и Еврокомиссией относительно вероятного перекрытия границы.

Также Украина направила Польше ноту относительно забастовки перевозчиков на границе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$64.68
Bitcoin
$79,976.10
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.00
Золото
$3,034.21
Ethereum
$1,567.68