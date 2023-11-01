В ЕС заверили, что требования польских перевозчиков не изменят условия транспортного безвиза - Минвосстановления

Цитата

"Провели переговоры с руководством Директората Еврокомиссии по вопросам мобильности (DG MOVE). Основная тема - взаимодействие относительно угроз польских перевозчиков перекрыть нашу границу и настройки стабильной работы пунктов пропуска. Имеем заверения от европейских коллег, что никакие требования перевозчиков не изменят действие Соглашения о либерализации перевозок между Украиной и ЕС. Транспортный безвиз будет действовать так как и должен - до июля 2024 года как минимум", - написал Деркач в Facebook.

Детали

Заместитель министра указал также, что представил украинскую позицию относительно требований перевозчиков и отметил, что обеспечить полноценную работу границы - это тот вопрос, в котором мы рассчитываем на поддержку ЕС.

"Определили конкретные шаги, как DG MOVE может поспособствовать разрешению ситуации", - сообщил Деркач.

Напомним

Ранее Украина инициировала встречу с Польшей и Еврокомиссией относительно вероятного перекрытия границы.

Также Украина направила Польше ноту относительно забастовки перевозчиков на границе.