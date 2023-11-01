В ЕС заверили, что требования польских перевозчиков не изменят условия транспортного безвиза - Минвосстановления
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Еврокомиссии заверили, что требования польских перевозчиков не изменят условия соглашения о либерализации перевозок между Украиной и ЕС ("транспортный безвиз"), сообщил по итогам переговоров с руководством Директората Еврокомиссии по вопросам мобильности 31 октября заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач, пишет УНН.
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"Провели переговоры с руководством Директората Еврокомиссии по вопросам мобильности (DG MOVE). Основная тема - взаимодействие относительно угроз польских перевозчиков перекрыть нашу границу и настройки стабильной работы пунктов пропуска. Имеем заверения от европейских коллег, что никакие требования перевозчиков не изменят действие Соглашения о либерализации перевозок между Украиной и ЕС. Транспортный безвиз будет действовать так как и должен - до июля 2024 года как минимум", - написал Деркач в Facebook.
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Заместитель министра указал также, что представил украинскую позицию относительно требований перевозчиков и отметил, что обеспечить полноценную работу границы - это тот вопрос, в котором мы рассчитываем на поддержку ЕС.
"Определили конкретные шаги, как DG MOVE может поспособствовать разрешению ситуации", - сообщил Деркач.
Напомним
Ранее Украина инициировала встречу с Польшей и Еврокомиссией относительно вероятного перекрытия границы.
Также Украина направила Польше ноту относительно забастовки перевозчиков на границе.