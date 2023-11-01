У ЄС запевнили, що вимоги польських перевізників не змінять умови транспортного безвізу - Мінвідновлення
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Єврокомісії запевнили, що вимоги польських перевізників не змінять умови угоди про лібералізацію перевезень між Україною та ЄС ("транспортний безвіз"), повідомив за підсумками переговорів з керівництвом Директорату Єврокомісії з питань мобільності 31 жовтня заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач, пише УНН.
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"Провели перемовини з керівництвом Директорату Єврокомісії з питань мобільності (DG MOVE). Основна тема - взаємодія щодо погроз польських перевізників перекрити наш кордон та налаштування стабільної роботи пунктів пропуску. Маємо запевнення від європейських колег, що жодні вимоги перевізників не змінять дію Угоди про лібералізацію перевезень між Україною та ЄС. Транспортний безвіз діятиме так як і має - до липня 2024 року щонайменше", - написав Деркач у Facebook.
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Засутпник міністра вказав також, що представив українську позицію щодо вимог перевізників та наголосив, що забезпечити повноцінну роботу кордону - це те питання, в якому ми розраховуємо на підтримку ЄС.
"Визначили конкретні кроки, як DG MOVE може посприяти вирішенню ситуації", - повідомив Деркач.
Нагадаємо
Раніше Україна ініціювала зустріч з Польщею та Єврокомісією щодо ймовірного перекриття кордону.
Також Україна направила Польщі ноту щодо страйку перевізників на кордоні.