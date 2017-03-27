В ЕС призвали Россию освободить задержанных активистов

"Полицейские операции в Российской Федерации, с попытками разогнать демонстрации и задержания сотен граждан, в частности лидера оппозиции Алексея Навального, нарушили основные свободы на выражение мнений, создание объединений и мирных собраний - это фундаментальные права, закрепленные в Конституции Российской Федерации. Мы призываем российские власти в полной мере придерживаться взятых международных обязательств, в частности в Совете Европы и ОБСЕ, отстаивать эти права и немедленно освободить задержанных мирных демонстрантов", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНН, по предварительным данным, в Москве в воскресенье во время митингов на Тверской улице и рядом были задержаны 1030 человек.

Напомним, в центре Москвы был задержан российский оппозиционер Алексей Навальный.

Отметим, в Москве власти перед началом несогласованной акции протеста против коррупции пригнала в центр города десятки автозаков, грузовиков Росгвардии и машин коммунальных служб.