У ЄС закликали Росію звільнити затриманих активістів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У Європейському союзі закликали Росію звільнити затриманих у неділю учасників акції проти корупції. Про це йдеться у заяві зовнішньополітичної служби ЄС, передає УНН.
“Поліцейські операції в Російській Федерації, зі спробами розігнати демонстрації і затримання сотень громадян, зокрема лідера опозиції Олексія Навального, порушили основні свободи на вираження думок, створення об’єднань і мирних зібрань — це фундаментальні права, закріплені в Конституції Російської Федерації. Ми закликаємо російську владу повною мірою дотримуватися взятих міжнародних зобов’язань, зокрема в Раді Європи і ОБСЄ, відстоювати ці права, і негайно звільнити затриманих мирних демонстрантів”, — йдеться у заяві.
Як повідомляв УНН, за попередніми даними, в Москві в неділю під час мітингів на Тверській вулиці і поряд було затримано 1030 осіб.
Нагадаємо, у центрі Москви було затримано російського опозиціонера Олексія Навального.
Зазначимо, у Москві влада перед початком неузгодженої акції протесту проти корупції пригнала в центр міста десятки автозаків, вантажівок Росгвардії і машин комунальних служб.