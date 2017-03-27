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У ЄС закликали Росію звільнити затриманих активістів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. У Європейському союзі закликали Росію звільнити затриманих у неділю учасників акції проти корупції. Про це йдеться у заяві зовнішньополітичної служби ЄС, передає УНН.

“Поліцейські операції в Російській Федерації, зі спробами розігнати демонстрації і затримання сотень громадян, зокрема лідера опозиції Олексія Навального, порушили основні свободи на вираження думок, створення об’єднань і мирних зібрань — це фундаментальні права, закріплені в Конституції Російської Федерації. Ми закликаємо російську владу повною мірою дотримуватися взятих міжнародних зобов’язань, зокрема в Раді Європи і ОБСЄ, відстоювати ці права, і негайно звільнити затриманих мирних демонстрантів”, — йдеться у заяві.

Як повідомляв УНН, за попередніми даними, в Москві в неділю під час мітингів на Тверській вулиці і поряд було затримано 1030 осіб.

Нагадаємо, у центрі Москви було затримано російського опозиціонера Олексія Навального.

Зазначимо, у Москві влада перед початком неузгодженої акції протесту проти корупції пригнала в центр міста десятки автозаків, вантажівок Росгвардії і машин комунальних служб.

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